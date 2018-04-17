Министр транспорта Карелии больше двух месяцев не может выучить названия дорог республики

На заседании комиссии ЗС по вопросам развития транспорта в Карелии министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов признался, что не знает названия дорог в республике.

Сегодня в законодательном собрании республики состоялось заседание комиссии по вопросам развития транспорта в Карелии.

В заседании принимал участие министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов, который перед началом выступления признался, что пока не выучил названия дорог в Карелии, поэтому вынужден будет давать информацию справочно.

"Сейчас мы с вами будем говорить про содержание дорог. Я сейчас так справочно ознакомлю с ситуацией, кто и где у нас сейчас уже выполняет ремонтные работы. Кто находится на стадии заключения контрактов на проведение этих работ, чтобы была понятна структура обслуживания дорог в части содержания по Республике Карелии. Обращусь к справочному материалу, я сейчас действительно знакомлюсь с названиями дорог и прошу меня извинить заранее, потому что многих названий еще пока… не знаком с ними", - сказал Алексей Кайдалов.

Напомним, что на должность министра транспорта Карелии Алексей Кайдалов был назначен 8 февраля 2018 года.

Приоритетами своей деятельности Кайдалов обозначил решение проблемных вопросов, связанных с содержанием дорог и организацией транспортного сообщения в республике, сообщали в правительстве республики.