Министр транспорта Карелии объяснил, почему ремонт аварийного моста в Сумериа затянулся

Ситуация вокруг аварийного моста в карельской деревне Сумериа вышла на федеральный уровень.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, получив информацию о бездействии, лично затребовал доклад о ходе уголовного дела от руководителя карельского следственного управления Максима Козлова.
В то время как СКР обратит внимание на возможные халатность и злоупотребления, власти Карелии дали официальные пояснения о причинах затянувшегося ремонта.
Министр транспорта республики Дмитрий Крылов сообщил, что движение по путепроводу закрыли в сентябре 2024 года после экспертизы, выявившей угрозу обрушения.
Главной причиной многолетнего застоя министр назвал правовые и экологические сложности. Изначально планировалась реконструкция, однако выяснилось, что часть объекта попадает в границы национального парка «Ладожские шхеры», и Минприроды России не согласовало документацию.
— Принимая во внимание важность данного объекта, его социальную значимость, было найдено оптимальное решение, а именно выполнить работы по капитальному ремонту существующего путепровода, — заявил Дмитрий Крылов.
По его словам, в 2026 году планируется разработать проектную документацию на капремонт с учетом технических условий от РЖД, так как путепровод является железнодорожным переездом. Конкретные сроки начала самих работ станут известны только после завершения проектирования.
Тем временем жителям деревни Сумериа по-прежнему приходится пользоваться объездной дорогой длиной более 15 километров.
Напомним, исполнение поручения главы СКР о предоставлении отчета по уголовному делу поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
