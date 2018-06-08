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Новости. Общество
10:12, 08 Июня 2018

Министр Воронов попросил "лайк" и "репост" в поддержку установки стелы на насыпном острове

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Глава министерства по делам молодежи, физкультуры и спорту Карелии Александр Воронов поддержал предложение губернатора Артура Парфенчикова установить стелу "Петрозаводск – город воинской славы" на насыпном острове в Онежском озере.

"Стелла - Петрозаводск город Воинской Славы! Кто поддерживает реализацию проекта на Онеге в створе проспекта Ленина прошу лайк и репост", - написал Воронов на своей странице в "ВКонтакте" (авторские орфография и пунктуация сохранены).

На момент подготовки публикации пост министра собрал 241 "лайк" и 49 "перепостов".

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков предложил в социальных сетях установить стелу воинской славы на площадке, уходящей в Онежское озеро. При этом губернатор признал, что "это дорогой проект".

Идею Парфенчикова поддержала глава карельской столицы Ирина Мирошник. По ее словам, размещение стелы на насыпном острове "было бы очень грандиозно и величественно для Петрозаводска".

"Но это очень затратный проект, и здесь, я так полагаю, помощь федерального бюджета помогла бы решить эту задачу", - добавила она.      

Звание "Город воинской славы" Петрозаводск получил по указу президента РФ в 2015 году.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-08 11:16:48
Зачем насыпать остров? В нашей губе два готовых острова есть.
Zim
2018-06-08 10:54:52
А может, лучше, роддом в Питкяранте?
Справедливорос
2018-06-08 10:15:41
А куда бы вы и делись то поддержальщики , если своего то мнения нет .
Гость
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