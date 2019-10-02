Министр здравоохранения Карелии поручил нарисовать стрелочки в травмпункте БСМП, чтобы пациенты понимали, куда идти

Михаил Охлопков дал специалистам министерства поручения оформить понятную пациентам навигацию в травмпункте БСМП, сообщили в Минздраве Карелии.

Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков посетил травмпункт Больницы скорой медицинской помощи на ул. Антикайнена.

Руководитель министерства ознакомился с организацией работы этого подразделения БСМП, оценил состояние материально-технической базы, побеседовал с работниками.

По итогам визита Михаил Охлопков дал специалистам министерства поручения, касающиеся приобретения для травмпункта хирургического оборудования и рентгенологической техники, оснащения рабочих мест персонала компьютерами, проведения ремонта помещений, оформления понятной пациентам навигации.

"За период моей работы, менее года, я объехал все районы Карелии, посмотрел основные фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории во всех районах, общался с коллективами медицинских работников. По закупке оборудования и ремонтам, необходимость которых сегодня обозначена, мы все выполним. Обещаю, значит сделаем. Все трудности и проблемы мы должны исправлять системно, масштабируя положительные результаты на всю республику. При этом внимание необходимо сосредоточить на излишней децентрализации специализированной помощи. А это означает, что мы должны совершенствовать первичное звено, развивая и травматологическую помощь в районах", - сказал Михаил Охлопков во время встречи с коллективом.