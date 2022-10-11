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Министр здравоохранения Карелии рассказал, можно ли пить «кротовуху»

Новости. Общество
09:49, 20 Декабря 2022
фото: PATRICK PLEUL/GLOBALLOOKPRESS

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Михаил Охлопков привел слова врача-нарколога, объяснившего, что не нужно следовать инструкциям интернет-шутки и подвергать свой организм смертельному риску.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о таинственной и зловещей «кротовухе», рассказы о которой стали неожиданно популярны в сети. Напиток стал героем множество мемов, и, по словам министра, многим людям может показаться, что это действительно существующий напиток, а не просто интернет-шутка.

«Никогда, повторюсь, никогда даже не думайте всерьез пробовать гремучую смесь из спирта и тушки мертвого крота. Во-первых, самостоятельное приготовление любых спиртных напитков — это риск. Во-вторых, как правильно отметили специалисты Роспотребнадзора, кроты — это естественный переносчик глистов, трематодов (плоских червей), блох и клещей. На одном зверьке встречаются до 15 и более блох и до 20—25 клещей. Это значит, что кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например — туляремии, которая передается человеку. В-третьих, трупные яды, содержащиеся в напитке, даже в небольшой концентрации, могут нанести непоправимый вред организму. В-четвертых, детская и подростковая психика очень подвижна, и грань между шуткой в интернете и реальным стремлением попробовать „кротовуху“ очень тонка, обязательно побеседуйте на эту тему с детьми, если заметите, что ваше чадо пустилось искать тушку крота в декабре», — прокомментировала свойства «кротовухи» врач психиатр-нарколог Анна Одинцова.

Михаил Охлопков уточнил, что употребление спиртных напитков в принципе вредит здоровью. Не говоря уже о настойке с тушкой мертвого животного.

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