Министр здравоохранения Карелии рассказал о тяжести травм, которые получили туристы в аварии

Михаил Охлопков взял под контроль пострадавших в ДТП с туристическим автобусом.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков взял под контроль оказание медицинской помощи туристам, пострадавшим в результате аварии с участием туристического автобуса в Питкярантском районе.

«Нахожусь на прямой связи с директором Департамента здравоохранения города Севастополя Виталием Степановичем Денисовым. В туристическом автобусе, попавшем сегодня в ДТП на трассе „Сортавала“, находились туристы из Севастополя», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Карелии на своей странице в соцсети.

Михаил Охлопков уточнил, что 6 пассажиров автобуса с травмами и ушибами легкой степени тяжести были доставлены в Сортавальскую ЦРБ, а еще двое — в Питкярантскую ЦРБ.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, рекомендовано амбулаторное лечение», — отметил Глава карельского Минздрава.

Напомним, сегодня, 24 ноября, автобус с туристами из Крыма перевернулся на 205 километре трассы "Сортавала" в Питкярантском районе. Прокуратура республики взяла расследование обстоятельств ДТП под свой контроль.