890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
Сегодня 10:33

Министр здравоохранения Карелии рассказал о тяжести травм, которые получили туристы в аварии

Новости. Происшествия
16:05, 24 Ноября 2021
фото: © МВД Карелии, © Минздрав Карелии

Новости партнеров

Михаил Охлопков взял под контроль пострадавших в ДТП с туристическим автобусом.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков взял под контроль оказание медицинской помощи туристам, пострадавшим в результате аварии с участием туристического автобуса в Питкярантском районе.

«Нахожусь на прямой связи с директором Департамента здравоохранения города Севастополя Виталием Степановичем Денисовым. В туристическом автобусе, попавшем сегодня в ДТП на трассе „Сортавала“, находились туристы из Севастополя», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Карелии на своей странице в соцсети.

Михаил Охлопков уточнил, что 6 пассажиров автобуса с травмами и ушибами легкой степени тяжести были доставлены в Сортавальскую ЦРБ, а еще двое — в Питкярантскую ЦРБ.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, рекомендовано амбулаторное лечение», — отметил Глава карельского Минздрава.

Напомним, сегодня, 24 ноября, автобус с туристами из Крыма перевернулся на 205 километре трассы "Сортавала" в Питкярантском районе. Прокуратура республики взяла расследование обстоятельств ДТП под свой контроль.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 6
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»