Министр здравоохранения Карелии рассказал жителям Чупы о развитии медпомощи в Лоухском районе

Михаил Охлопков рассказал жителям Чупы о реализации плана по развитию здравоохранения Лоухского района.
Михаил Охлопков встретился с жителями посёлка Чупа, чтобы отчитаться о выполнении плана по организации медицинской помощи в Лоухском районе. Документ, напомним, был разработан в прошлом году после жалоб жителей на работу медиков.
Что уже сделано:
· Капремонты: завершены работы в Лоухской больнице, поликлинике в Пяозерском, амбулаториях в посёлках Чупа, Амбарный и Софпорог.
· Новое оборудование: закуплено 16 единиц медтехники, включая современный анализатор крови, цифровой флюорограф, хирургический электрокоагулятор и аппарат для суточного мониторинга сердца.
· Выездные приёмы: налажена система выездов специалистов из Петрозаводска. Ближайшие консультации хирургов, кардиолога, гинеколога и врача УЗИ пройдут в Лоухах 11 февраля и в Чупе 12 февраля.
· Кадры и службы: в штат больницы приняты хирург и анестезиолог, обеспечена стабильная работа терапевтического и процедурного отделений, а также организована резервная бригада скорой помощи.
· Контроль: взят под строгий контроль процесс закупки всех расходных материалов.
· Ближайшие планы: до конца февраля будет отремонтирована операционная в Чупе, а в апреле откроется новый физиотерапевтический кабинет.
План развития рассчитан на долгосрочную перспективу. В следующие шесть лет в районе планируется:
· Приобрести 53 единицы современного оборудования, включая цифровой рентген, маммограф и передвижной рентгенаппарат.
· Провести капитальный ремонт шести ключевых объектов: поликлиники и ЦРБ в Лоухах, главного корпуса и поликлиники в Чупе, поликлиники в Пяозерском и ФАПа в Малиновой Варакке.
· Полностью обновить автопарк Лоухской центральной районной больницы.
· Проработать вопрос о возобновлении работы зубопротезного кабинета.
Михаил Охлопков подчеркнул, что план не является жёсткой константой и может корректироваться с учётом предложений жителей и рекомендаций медицинских специалистов.