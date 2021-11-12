Министр здравоохранения Карелии выезжает на помощь жительнице Олонца, которая собиралась лечь умирать рядом с мужем

Михаил Охлопков выезжает в Олонец, чтобы лично разобраться в ситуации с организацией медицинской помощи пациенту, нуждающемуся в гемодиализе, сообщили в Минздраве Карелии.

В социальной сети ВКонтакте жительница Олонца написала, что ее муж тяжелое заболевание почек, и он не может добиться помощи в доставке из Олонца в Лодейное Поле, к месту гемодиализа, который требуется ему три раза в неделю, а также не получает необходимых лекарств. В попытках достучаться до небес женщина отчаялась и написала в соцсети: «Я просто лягу, обниму мужа, и мы медленно будем умирать».

О своей проблеме олончанка написала также в личные сообщения министру здравоохранения Республики Карелия Михаилу Охлопкову.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии компенсирует пациенту расходы на транспортировку к месту гемодиализа. Предложена госпитализация в Олонецкую ЦРБ, а также госпитализация в стационар в Петрозаводске, где больному обеспечат уход и будут возить на гемодиализ. Если эти варианты пациента не устроят, принято решение: с 1 декабря транспортировку к месту гемодиализа обеспечить силами Олонецкой ЦРБ. Главному врачу поручено проинформировать об этих решениях семью пациента.

Но у олончанки остаются вопросы по организации медицинской помощи ее мужу, поэтому Михаил Охлопков выезжает в субботу в Олонец. Министр намерен лично прояснить все непонятные моменты и принять соответствующие решения на месте.