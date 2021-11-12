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Министр здравоохранения Карелии выезжает на помощь жительнице Олонца, которая собиралась лечь умирать рядом с мужем

Новости. Общество
11:49, 26 Ноября 2021
фото: © Минздрав Карелии

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Михаил Охлопков выезжает в Олонец, чтобы лично разобраться в ситуации с организацией медицинской помощи пациенту, нуждающемуся в гемодиализе, сообщили в Минздраве Карелии.

В социальной сети ВКонтакте жительница Олонца написала, что ее муж тяжелое заболевание почек, и он не может добиться помощи в доставке из Олонца в Лодейное Поле, к месту гемодиализа, который требуется ему три раза в неделю, а также не получает необходимых лекарств. В попытках достучаться до небес женщина отчаялась и написала в соцсети: «Я просто лягу, обниму мужа, и мы медленно будем умирать».

О своей проблеме олончанка написала также в личные сообщения министру здравоохранения Республики Карелия Михаилу Охлопкову.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии компенсирует пациенту расходы на транспортировку к месту гемодиализа. Предложена госпитализация в Олонецкую ЦРБ, а также госпитализация в стационар в Петрозаводске, где больному обеспечат уход и будут возить на гемодиализ. Если эти варианты пациента не устроят, принято решение: с 1 декабря транспортировку к месту гемодиализа обеспечить силами Олонецкой ЦРБ. Главному врачу поручено проинформировать об этих решениях семью пациента.

Но у олончанки остаются вопросы по организации медицинской помощи ее мужу, поэтому Михаил Охлопков выезжает в субботу в Олонец. Министр намерен лично прояснить все непонятные моменты и принять соответствующие решения на месте.

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Комментарии

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АК
2021-11-26 12:51:51
«Я просто лягу, обниму мужа, и мы медленно будем умирать».
В прошлой статье писали, что они отказались от госпитализации, как в Лодейку, так и Петрозаводск.
Пашу
2021-11-26 12:21:55
Мы лучше умрем, но на госпитализацию в Петрозаводск, где диализ под боком, не поедем! Так стоит ли вопрос выживания?
Аня
2021-11-26 12:12:55
Довели медицину до ручки,в районах всё уничтожено,нет элементарной помощи людям с таким диагнозом....спасибо "голиковым" и рывкам очередным,позор!
Саныч
2021-11-26 12:00:45
Вот это я понимаю - Министр.
кир
2021-11-26 12:10:55
Саныч, наш человек, - сказал кот. Он не ошибается в людях. :)
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