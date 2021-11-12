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Министр здравоохранения Саратовской области впечатлился деликатесами Карелии

Новости. Общество
06:55, 06 Декабря 2021
фото: министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин/ Instagram

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин путешествует по Карелии и делится фото в Instagram.

Впечатлениями от поездки министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин 5 декабря поделился с подписчиками в Instagram. Глава ведомства улетел на отдых накануне, продемонстрировав фото из самолета и в последующем заснеженные дороги Санкт-Петербурга.

«Сегодня Олег Костин добрался до Карелии. В соцсети он разместил две публикации. На одной - красоты края, на второй - деликатесы: местные балыки, рыба, молочные продукты, варенье», сообщает «Регион 64».

По информации издания, комментируя посты, саратовцы желали министру хорошего отдыха.

«Да, побывав однажды в Карелии… До такой степени влюбляешься в эту сказочную красоту, что хочется обязательно возвратиться», - написала одна из подписчиц, на что Костин ответил: «Наша область не хуже, и места есть такие, что ахнешь, инфраструктуры не хватает!»

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