Министра транспорта России отстранили от должности

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта.

Соответсвующий документ опубликован на портале правовых актов.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. До этого он шесть лет был губернатором Курской области. В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, а в октябре 2018 года короткое время занимал должность замминистра транспорта.

Напомним, после ухода Старовойта с поста губернатора Курскую область возглавил Алексей Смирнов, но уже в декабре 2024 года его сменил врио губернатора Александр Хинштейн. В апреле 2025 года Смирнова задержали по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в регионе.

По этому же делу арестованы бывший заместитель Старовойта Алексей Дедов и экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев. В конце 2024 года был задержан гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин — его обвинили в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.

В феврале 2025 года заместителем Старовойта в Минтрансе стал экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он отвечает за цифровую трансформацию ведомства.

В указе президента не указаны причины отставки Старовойта. Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.