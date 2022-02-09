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Министры отчитались в парламенте Карелии о ликвидации неразберихи с выплатами компенсаций за ЖКУ

Новости. Общество
12:24, 10 Февраля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Система выплаты компенсаций за ЖКУ работникам сельских образовательных организаций Карелии изменилась с 1 января 2022 года, и это вызвало недопонимание в ряде районов.

Причины сложившейся ситуации обсудили депутаты парламента Карелии на заседании комитета по образованию, культуре, спорте и молодежной политике.

С 1 января компенсации сельским педагогам по квартплате, отоплению и электроснабжению выплачивают не органы образования, а министерство социальной защиты. Чтобы получить компенсацию, каждый педагог должен подать заявление в Центр социальной работы по месту жительства. На переходный период такие заявления принимают централизовано через образовательные учреждения.

По словам инициатора обсуждения этого вопроса вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, переходный период проходит не везде гладко.

«По информации директоров школ есть некая сумятица и некая неразбериха с предоставлением документов в Центры социальной работы», — сказала Ольга Шмаеник.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова ответила, что руководители образовательных учреждений получили все необходимые разъяснения, и процесс приема заявлений сейчас близится к завершению. Первые выплаты начнутся в конце февраля. Педагоги получат компенсации, начисленные за период с 1 января 2022 года.

Министр объяснила преимущества новой системы выплат.
«Если раньше педагоги должны были приносить директору школы квитанции постоянно, то теперь нужно только один раз подать заявление, а дальше Центр социальной работы самостоятельно ежемесячно запрашивает сведения о потребленных ресурсах, о выставленных счетах, на основании этих сведений рассчитывает компенсацию и направляет ее гражданам», — сказал глава Минсоцзащиты.

Депутаты предложили министерству разместить подробные разъяснения в социальных сетях, чтобы педагоги могли получить всю необходимую информацию.

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