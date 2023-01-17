Министры ответили на вопросы жителей Карелии о ценах на ЖКУ

В рамках проекта «ЦУР Объясняет» руководители профильных министерств обсудили повышение цен на ЖКУ

Председатель госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев, руководитель комитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович и заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Федоричев ответили на вопросы жителей Карелии об изменении тарифов.

«Тарифы были установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства, в соответствии с которым индекс роста платы граждан по субъекту федерации не должен превышать девять процентов. И это требование соблюдено. За соблюдением предельных индексов роста платы граждан следит Федеральная антимонопольная служба, причем по каждому населенному пункту. По республике Карелия этот показатель не нарушен», — прокомментировалпредседатель карельского комитета по ценам и тарифамСтанислав Хазанович.

Множество вопросов касались изменения двухставочных тарифов на электроэнергию.

«Дифференциация по зонам суток — это возможность потребителя платить меньше, чем по одноставочному тарифу не за счет самого факта выбора дифференцированного тарифа, а за счет большего потребления электрической энергии именно в ночное время, что позволяет равномерно распределить количество электрической энергии в течение суток, — объяснил Станислав Хазанович.– Тариф в ночной зоне в Республике Карелия остается один из самых низких из 85 регионов Российской Федерации».

Многих интересовало, почему в одинаковых квартирах в соседних домах плата за отопление может отличаться. По мере понижения температуры на улице, увеличивается потребление тепла, пояснили участники эфира. И сумма оплаты увеличилась не только из-за роста тарифов, но и за счет потребления ресурса. Если дом оборудован приборами учета, то жильцы платят за фактическое потребление, когда счетчики не установлены, оплата происходит по установленному нормативу.

«Не стоит забывать о том, что расчет за теплоэнергию по приборам учета исключает в принципе плату в летние месяцы и в зависимости от погодных условий, плата снижается в иные месяцы, напомнил заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Александр Федоричев. — Сейчас мы с вами фактически проходим пик зимнего сезона. Соответственно, когда мы пройдем эти фазы, то будет видна картина отопительного сезона целиком».

Стоит отметить, что летом не взимается плата не за теплоснабжение, а за отопление, так как в некоторых домах есть плата за ГВС по счетчику.

Кроме того, у одинаковых с виду домов могут быть разные теплопотери, что тоже приводит к увеличению потребления и, соответственно, росту платы. Этот вопрос необходимо решать с управляющей организацией.

«Эти факторы, как правило, являются главными по выставляемым счетам. Управляющие компании и ресурсникитоже должны чувствовать свою ответственность», — прокомментировал Председатель республиканского Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзоруАлександр Темнышев.

Председатель республиканского Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев посоветовал всем, кто не согласен с суммой, указанной в платежной квитанции за ЖКУ, обращаться сначала в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Если их разъяснения не устроят — в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Для проведения контрольно-надзорных мероприятий обращение должно быть направлено в ведомство официальным способом, личность заявителя подтверждена.

«Тогда у нас будут юридические основания для проверки», — пояснил он.

Во время прямого эфира гости ответили на множество вопросов от жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

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