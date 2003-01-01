Минюст хочет надеть электронные браслеты на приговоренных к принудительным работам

В Министерстве юстиции разработали проект приказа, который расширяет возможности ФСИН при надзоре за приговоренными к принудительным работам.

Согласно проекту, администрация исправительных центров сможет надеть на осужденного электронный браслет и установить на его телефон «мобильное контрольное устройство», пишет Коммерсант. С помощью браслета и приложения сотрудники ФСИН смогут отслеживать местоположение человека и время его ухода и возвращения в исправительный центр.

Впрочем, эти меры планируется применять не в каждом случае. Вынести постановление об использовании «средств персонального контроля» сотрудники ФСИН смогут «в целях предупреждения правонарушений и преступлений, а также получения информации о поведении осужденного на основании сведений, характеризующих его личность».

Ранее ФСИН сообщала, что за девять месяцев 2024 года на принудительные работы направили 67,6 тысяч осужденных. При этом более 8 тысяч из них уклонялись от отбывания наказания в исправительных центрах.

Напомним, в случае нарушения порядка отбывания наказания в виде принудительных работ осужденному грозит реальное лишение свободы.

Ранее в Карелии открыли первый Центр пробации. Он призван помочь в социальной адаптации людям, освободившимся из мест заключения.