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Минюст намерен составить реестр неплательщиков алиментов

Новости. Общество
22:00, 15 Февраля 2022
фото: © УФССП по Карелии

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Минюст разработал проект о реестре неплательщиков алиментов, находящихся в розыске.

Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом информирует РИА Новости.

«Так, например, проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», — говорится в сообщении.

Кроме того, документом предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении должника.

Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 157 УК. Максимальная санкция — год лишения свободы.

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