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Минюст предложил оставлять на свободе бизнесменов за преступления небольшой тяжести

Новости. Общество
22:00, 18 Августа 2022
фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

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В министерстве юстиции предложили изменить меру пресечения для бизнесменов, обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести.

Министерство юстиции России разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести, сообщается на сайте ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», — говорится в релизе.

В министерстве пояснили, что исключением будут считаться случаи, в которых предприниматель нарушит ранее избранную меру пресечения или попытается скрыться от органов предварительного расследования или от суда.

Кроме того, предлагается установить приоритет применения судом в отношении бизнесменов другой меры пресечения, позволяющей продолжить предпринимательскую деятельность.

Помимо этого, предусматривается сокращение максимального срока предварительного следствия дел с 12 до шести месяцев. Также Минюст предлагает обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям.

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