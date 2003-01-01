Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эдуарда Тополя*

Минюст обновил реестр иноагентов. В него внесены четыре человека и одна организация.
В обновленном списке активистка Ирина Шумилова*, писатель и кинорежиссер Эдуард Тополь* (Эдмон Топельберг), бывший сотрудник ВГТРК Сергей Куропов*, журналистка Ирина Бороган* и проект «Обманутый Россиянин»*.
В сообщении министерства говорится, что Ирина Бороган*, Ирина Шумилова* и Эдуард Тополь*, в частности, принимали участие «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также участвовали «в создании и распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации». Также решение объясняется тем, что они распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».
Добавим, что Эдуард Тополь* (Эдмон Топельберг; родился в 1938 году, Баку, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург. Его романы переведены на многие иностранные языки. После того как был запрещен фильм «Ошибки юности» по его сценарию, в октябре 1978 года эмигрировал в США. С 2017 года живёт в Израиле в городе Нетания. Наибольшую известность Тополю принесли остросюжетные романы — как классические детективы, так и написанные в жанре политической или шпионской беллетристики. По сценариям Тополя сняты фильмы «Юнга Северного флота», «Любовь с первого взгляда», «Несовершеннолетние» и другие.
Сергей Куропов*, по данным Минюста, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации». В сообщении также говорится, что он «выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с Третьим рейхом».
Как сообщает Минюст, проект «Обманутый Россиянин», «распространял материалы, содержащие призывы к участию в протестных мероприятиях», а также «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».
Ранее карельского журналиста Валерия Поташова* признали иностранным агентом.
*признан решением Минюста иностранным агентом