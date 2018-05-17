Минкульт хочет создать на Древлянке парк "Патриот" и построить музей

Министерство культуры Карелии планирует построить в Петрозаводске музей военной истории и города и разбить вокруг него парк с экспонатами, посвященными этой тематике.

Проект представил сегодня министр культуры Алексей Лесонен главе Карелии Артуру Парфенчикову. Создание парка планируется рядом с ТРЦ "Лотос Плаза" на участке в районе пересечения Лесного проспекта и улицы Сыктывкарская, сообщают "Вести Карелии".

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