Минобороны Финляндии изучит дополнительные ограничения по недвижимости для россиян

Министерство обороны Финляндии создало исследовательскую группу, которая изучит необходимость дополнительного ограничения операций с недвижимостью граждан России, включая их полный запрет.

«Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью. Исследовательская группа также изучит полный запрет и другие требования по ограничительным мерам и их последствия», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Финляндии.

В рамках проекта также будут изучены другие возможные варианты усиления контроля за владением недвижимостью лицами, не входящими в ЕС/ЕЭЗ (Европейская экономическая зона), уточняет ведомство.

«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭЗ и возможных ограничений на нее в Финляндии», — приводятся в сообщении слова министра обороны Антти Кайкконена.

Работа исследовательской группы продлится с 7 ноября по 28 февраля 2023 года и будет состоять из двух частей: доклад об ограничениях на операции с российской недвижимостью, таких как полный запрет, будет представлен не позднее понедельника, 19 декабря, а вторая часть о других возможных направлениях контроля за операциями с недвижимостью будет представлена не позднее вторника, 28 февраля 2023 года. После этого будут запущены отдельные законодательные проекты, если будет признана необходимость подготовки правительственных предложений, уточняет минобороны.