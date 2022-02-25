Минобороны России официально назвало число погибших и раненых в боевых действиях на Украине

Среди российских военных, участвующих в специальной операции, потери составили 498 человек, 1597 российских военных получили ранения.

Как сообщает РБК, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь», — сказал Конашенков.



По данным Минобороны, потери украинской армии в ходе боевых действий: более 2870 человек погибли, около 3700 получили ранения, 572 попали в плен.



Генерал-майор подчеркнул, что в операции на Украине не участвуют срочники и курсанты, и назвал информация о «неисчислимых» потерях России «целенаправленной дезинформацией».