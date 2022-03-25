Минобороны России решило сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

После состоявшихся российско-украинских переговоров Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом говорится в заявлении ведомства по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, которое зачитал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Об этом информирует ТАСС.

«В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласование и подписание вышеуказанного договора — принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях», — сказал он.