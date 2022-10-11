Минобороны России создаст базу данных по всем, кто должен состоять на воинском учете

Данные о военнообязанных соберут на государственном информационном ресурсе по поручению президента РФ.

Президент России Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны до 1 апреля 2024 года сформировать государственный информационный ресурс с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Об этом пишет РБК.

«Государственный информационный ресурс формируется в отношении граждан, состоящих на воинском учете , а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе», — уточняется в документе. Это не распространяется на «граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе» СВР и ФСБ. Минобороны и ФНС поручено идентифицировать граждан, данные которых нужны для формирования ресурса.

К указу приложен перечень необходимых сведений. Это данные о регистрации, состоянии здоровья, наличии права на отсрочку от призыва по мобилизации, а также о принадлежащих гражданам транспортных средствах и недвижимости. Кроме того, профильные федеральные ведомства и органы власти субъектов должны сообщить о людях, которые занимаются медициной, обучаются на очном отделении вузов и колледжей, имеют спортивные разряды и звания, отбывают наказание или являются депутатами.

Руководство регионов, Минобороны и Минцифры должны до 30 декабря 2022 года обеспечить преобразование необходимых сведений в цифровую форму. Правительству поручено утвердить этапы создания ресурса и порядок его ведения.

С 21 сентября в России проходила частичная мобилизация, о ее завершении министр обороны Сергей Шойгу сообщил 28 октября. За это время периодически появлялась информация о призыве людей, которые не подпадали под критерии мобилизации.

Путин заявил о «бестолковщине» при мобилизации и сказал, что проблемы являются «хорошим поводом», чтобы «разобраться с этими вопросами».