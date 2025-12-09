Минобразования Карелии опровергло информацию о конкурсе школьных сочинений о генерале Никифорове

Министерство образования и спорта Республики Карелия официально опровергло информацию о том, что оно проводит конкурс школьных сочинений и рисунков, посвященных российскому военачальнику Евгению Никифорову.
Сообщение о мероприятии ранее распространяли в сети. В частности, некоторые СМИ и Телеграм-каналы писали, что младшеклассников и вовсе заставляют рисовать портреты генерал-полковника. Новость оказалась фейком.
— Мы с уважением относимся к военнослужащим и считаем важным чтить героев нашей страны. Министерство регулярно организует мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти. Тем не менее, такого конкурса мы не проводим! – прокомментировали в министерстве образования республики.
Сотрудники Минобра Карелии обратились к гражданам с призывом быть бдительными в информационном пространстве.