Минобр Украины предложил убрать из школьных учебников слово «родители»

Министерство образования и науки Украины сообщило о выявлении "вопиющих случаев дискриминации" в ходе проведенной экспертизы школьных учебников.

Для решения проблемы ведомство предлагает запретить использование слов "родители" и "цыгане", сообщают "Известия".

Использование слова "цыгане" в ведомстве посчитали "недопустимым для демократической страны анахронизмом". А термин "родители" заставляет детей из неполных семей чувствовать себя неполноценными, уверены в министерстве.

"Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей", — говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Антидискриминационная комиссия пришла к выводу, что формулировки задач в учебниках вроде "составьте распорядок дня вашей семьи вместе с родителями» или «обсуди с родителями, где можно играть" непосредственно указывают на ограниченные возможности почти половины детей в стране.

Уточняется, что сейчас на Украине 3 млн детей (почти 40%) проживают в неполных семьях. Речь в данном случае идет в том числе о тех, кто живет с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, а также с тетями и дядями.