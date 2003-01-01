Минобразования Карелии разрешило школьнику опаздывать на уроки из-за плохой дороги с волками

Администрация района продолжает работу по приведению указанного участка дороги в нормативное состояние.

Ранее мы рассказывали о школьнике, который вынужден ходить 2,5 километра на занятия по дороге, где свободно гуляют волки. Мы обратились в Минобразования Карелии за комментарием.

Ребенок, ответили нам в ведомстве, проживает на удаленной улице поселка Виданы. Подъездная дорога является односторонней, проходит вдоль берега реки Шуя и включает участки, небезопасные для движения школьного автобуса. Кроме того, на данной дороге отсутствует площадка для разворота автобуса. Поэтому такой маршрут не может быть утвержден. В связи с этим для ребенка разработан индивидуальный образовательный план, который предусматривает начало занятий со второго-третьего урока. То есть ребенку официально разрешено опаздывать. Это позволит родителям осуществлять подвоз ребенка самостоятельно, — уточняют в официальном ответе «Столице на Онего».





Также в Минобразования и спорта РК сообщили, что администрация района продолжает работу по приведению указанного участка дороги в нормативное состояние.

Напомним, ранее в соцсети ВКонтакте появилось видео, которое зафиксировало двух волков на улице, по которой ребенок каждый день ходит в школу. Обращение в прокуратуру, требования решить вопрос, адресованные к администрациям Пряжинского района и Чалнинского сельского поселения, удовлетворены не были.