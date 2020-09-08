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Минобразования Карелии ищет кадры - "управлять коллективом и решать проблемы граждан"

Новости. Общество
12:52, 09 Сентября 2020
фото: pixabay
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Министерство образования Карелии объявило набор в кадровый резерв руководителей подведомственных учреждений и опубликовало список этих организаций.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр образования Роман Голубев.

"Мы ищем творческих, инициативных, хозяйственных и готовых воплотить в жизнь свои инновационные идеи кандидатов в кадровый резерв на должности руководителей подведомственных учреждений Министерства образования Карелии. Если Вы хотите быть директором государственной организации, готовы ответственно управлять коллективом, индивидуально решать проблемы граждан - этот конкурс для Вас", - написал Голубев.

Для каких учреждений готовится кадровый резерв, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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