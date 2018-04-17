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Новости. Общество
16:08, 17 Апреля 2018

Минобразования Карелии начало проверку в лицее №13 после падения школьника с третьего этажа

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Произошедшее в 13-ом лицее не единичный случай падения школьника в Петрозаводске, заявил министр образования Карелии Александр Морозов.

Как ранее сообщалось, 16 апреля в петрозаводском лицее № 13 на Кукковке ученик 10-го класса во время урока выпрыгнул из окна третьего этажа. Он был доставлен в Детскую республиканскую больницу. По имеющейся информации, ему назначена консультация врача-психиатра.

Как рассказал "Столице на Онего" министр образования Карелии Александр Морозов, в лицее в настоящее время проводится служебное расследование, после чего будет составлен соответствующий акт.

"Самое главное – надо понять, что и почему случилось тогда на уроке, что делали в это время учителя и так далее", - сказал Александр Морозов, сообщивший, что аналогичную проверку проводит и администрация города.

Министр образования подчеркнул, что произошедшее в 13-ом лицее – не единичный случай. Морозов напомнил, что два года назад несовершеннолетняя девочка выпрыгнула из окна школы-интерната. Но, к счастью, серьезно не пострадала. Сделать это, отметил руководитель Минобразования, ее спровоцировал одноклассник, несколько раз говоривший девочке: "Тебе слабо прыгнуть вниз?"

В настоящее время проверку также проводит следственный комитет.

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