Минобразования Карелии объяснило, как подать заявку на путевку в детский центр

Минобразования и спорта Карелии предоставило инструкцию по подаче заявок в детские центры.

Министерство образования и спорта Карелии предоставило подробную информацию о том, как подать заявку на получение путевки в федеральные детские центры в 2025 году. Информацией поделились на странице администрации Петрозаводска.

Уточняется, что в 2025 году Министерство просвещения Российской Федерации выделило региональные квоты (путевки) для детей из Карелии в следующие федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения:

— Международный детский центр «Артек»;

— Всероссийский детский центр «Орленок»;

— Всероссийский детский центр «Смена»;

— Всероссийский детский центр «Алые паруса».

Минобразования и спорта Карелии обращает внимание на различные способы подачи заявок в зависимости от выбранного центра. Для подачи заявки в «Артек» и «Смену» необходимо зарегистрироваться на соответствующих платформах АИС, следуя инструкциям, размещенным на официальных сайтах.

А для получения путевки в «Орленок» и «Алые паруса» необходимо:

1. Заполнить форму заявления, размещенную в официальной группе «Центра диагностики и консультирования».

2. Приложить к заявлению портфолио достижений ребенка (награды, грамоты, дипломы и т. д.).

3. Отправить заявление и портфолио по электронной почте oodo.cdk@mail.ru или принести лично в ГБОУ РК ЦДК по адресу: Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 17. Необходимо заранее согласовать время приема по телефонам: 89004572174, 89004572441.

Подчеркивается, что по всем вопросам, связанным с получением путевок и направлением в детские центры, можно обращаться к специалистам отдела организации детского отдыха Центра диагностики и консультирования:

— Телефоны: 89004572174, 89004572441;

— Электронная почта: oodo.cdk@mail.ru;

— Режим работы: пн — пт, с 9:00 до 17:00.