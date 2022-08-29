Минобразования Карелии объяснило появление имущества детского центра в плане приватизации

Имущество загородной базы «Маткачи» центра дополнительного образования «Ровесник» в Карелии попало в план приватизации по ошибке и будет оттуда исключено.

Об этом сообщили в министерстве образования Карелии в ответ на запрос «Столицы на Онего», связанный с тем, что имущество базы включено в прогнозный план приватизации госимущества на 2023–2025 годы. Этот документ поступил в парламент.

В перечень объектов для приватизации включены пять садовых домиков, два спальных корпуса, здания котельной и сторожки.

В министерстве образования объяснили, что эти постройки находятся в аварийном состоянии, не используются и подлежат сносу, но освободившиеся участки понадобятся в образовательных целях. В прогнозный план приватизации их включили по ошибке, так как в документации не было информации о том, что участки будут использоваться по целевому назначению.

«На данный момент министерством направлено ходатайство об исключении данных объектов из проекта плана приватизации на 2023–2025 гг. Рассчитываем, что объекты будут в ближайшее время исключены из этого плана и в последующем будет проведена работа по сносу аварийных зданий и использованию высвободившихся площадей в образовательных целях. Вместе с тем база „Маткачи“ в дальнейшем планируется к использованию в целях развития туристического и эколого-биологического направлений, которые сейчас являются одними из приоритетных в системе дополнительного образования», — резюмировали в министерстве.