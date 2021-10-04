Минобразования Карелии объяснило введение новых ковид-ограничений в школах

Власти Карелии пока не видят оснований для централизованного введения дополнительных ограничений в школах с целью профилактики коронавируса, но на местах вправе это делать самостоятельно.

Такие разъяснения «Столице на Онего» дали в министерстве образования Карелии в ответ на сообщения родителей ряда школ об ужесточении ковидных ограничений.

Как сообщили в министерстве, каждый муниципалитет или отдельная школа может вводить свои ограничения исходя из ситуации с пандемией.

Ранее родители учеников одной из школ Петрозаводска рассказал, что там в 2 раза сокращено время, которое ученики могут находиться в коридорах на переменах.

В другом учебном заведении на дистанционное обучение переведен класс, где один из учащихся заболел коронавирусом.

Также родители рассказывают об усилении масочного режима в школах.