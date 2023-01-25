Минобразования Карелии проверит воспитательную работу в школах после избиения девочки

Видеозапись с избиением 12-летней ученицы одной из школ Сегежи вызвала реакцию министерства образования Карелии.

По сообщению министерства, руководство связалось с администрацией района, Уполномоченным по правам ребенка в Карелии, муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних, директорами школ, где учатся участники инцидента.



«В образовательных организациях состоятся внеплановые родительские собрания, а с учащимися встретится психолог. Министерством будет проведена комплексная оценка организации воспитательной работы в образовательных организациях Сегежи», - сообщили в Минобразования.

Ранее в соцсети появилось видео, как в Сегеже группа 15-летних девочек-подростков избивает 12-летнюю школьницу.