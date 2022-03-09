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Минобразования Карелии: питание школьников находится под контролем

Новости. Общество
10:11, 16 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Центр управления регионом республики ответил на обращения граждан об отказе поставщиков снабжать школы продуктами .

В соцсетях и СМИ появилась информация, что организации, занимающие питанием учащихся, начали получать от поставщиков продуктов уведомления об отказе исполнять контрактные обязательства. Причина — рост цен. По информации Министерства образования и спорта Карелии, этот вопрос находится под пристальным вниманием.

Вопрос организаций, занимающихся питанием учащихся, о повышении отпускной стоимости продуктов, находится на постоянном контроле в правительстве республики.

«В оперативном порядке рассматривается заключение дополнительных соглашений с питающими организациями в рамках законодательства о закупках, — говорится в сообщении министерства. — Кроме того, правительством РФ готовится новый пакет антикризисных мер, который также позволит оперативно регулировать возникающие проблемы, вызванные удорожанием стоимости товаров, работ и услуг в связи с нестабильной геополитической и экономической ситуацией».

Ранее глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский сообщил в соцсетях, что прошло экстренное совещание с фирмами-поставщиками, а также с представителями УФАС по организации питания в детских садах карельской столицы.

«Просто так поменять условия контракта мэрия не имеет права: надзорные органы очень тщательно следят за каждой бюджетной копейкой. Поэтому вместе с поставщиками мы решили действовать последовательно. До 1 мая заключим с ними дополнительные соглашения, по которым детсады смогут закупать продукты по сегодняшним рыночным ценам. Надеемся, что к маю рыночные цены вернутся к прежним показателям. Если же это не произойдет, будем пересматривать долгосрочные контракты с поставщиками», — написал Владимир Любарский.

ЦУР Карелии продолжает вести работу с обращениями, а также опровергать фейки в соцсетях и СМИ.

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