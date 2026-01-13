Минобрнауки изменило правила приёма в вузы с 2026 года

Новые правила, вводимые с 2026 года, коснутся перераспределения квот, условий для выпускников колледжей и возможностей абитуриентов, сдававших экзамены в Белоруссии.

Министерством науки и высшего образования РФ утвердило новые правила при подаче документов, приеме и поступлению в вуз России, сообщает «РИА Новости», ознакомившись с документом.

Теперь абитуриенты смогут подать документы в вуз через «Госуслуги», лично в приемной комиссии или через почтового оператора. Подача же документов через собственные системы вузов будет исключена.

Целевые квоты буду устаналививаться с точным указанием заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Тем самым они будут распределяться по всем уровням высшего образования. Также вакантные места целевой и особой квоты на бакалавриате и специалитете будут переходить в отдельную квоту. В магистратуре неиспользованные целевые места сразу пополнят число основных бюджетных мест.

Выпускнини колледжей же смогут поступать без ЕГЭ только на специальности, соответствующие профилю полученного ими среднего профессионального образования. Соответствие профиля будет определять каждый вуз самостоятельно.



Граждане России, сдававшие экзамены в Белоруссии, смогут использовать их результаты при поступлении в российские вузы (ранее это право было только у граждан Белоруссии). Отмечается, что иностранные граждане смогут сдавать внутренние экзамены вуза только при отсутствии действующих результатов ЕГЭ.



— Изменения направлены на приведение порядка приема в вузы в соответствие изменениям, внесенным в законодательство об образовании в 2025 году. Кроме того, корректировки связаны с итогами анализа приемной кампании 2025–2026 года, — пояснили в Минобрнауки.

Ранее в России был одобрен законопроект о льготном поступлении в вузы для вдов участников СВО.