Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект повышения минимальных баллов ЕГЭ по шести предметам для поступления в вузы в 2026 и 2027 годах.

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект повышения минимальных баллов ЕГЭ. Основные изменения:



— История: с 36 до 40 баллов

— Иностранный язык: с 30 до 40 баллов

— Физика: с 39 до 41 балла

— Химия и биология: с 39 до 40 баллов

— Информатика: с 44 до 46 баллов



Сохранены текущие пороги:



— Русский язык — 40 баллов

— Профильная математика — 40 баллов

— Обществознание — 45 баллов

— География — 40 баллов

— Литература — 40 баллов



—Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих, — отмечается в пояснительной записке.

Минобрнауки также предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступающих на социально-гуманитарные направления, включая «Юриспруденцию», «Рекламу и связи с общественностью» и «Социологию». Это нововведение планируется ввести с 2026 года.

Напомним, названы предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2026 году.