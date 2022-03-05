Минобрнауки рекомендовало вузам обеспечить антитеррористическую безопасность зданий

Российский вузам рекомендовано обеспечить безопасность своих объектов.

Вузам РФ следует обеспечить антитеррористическую безопасность зданий, пока угроз нет, сообщил в субботу замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на заседании комиссии «Единой России» по образованию и науке. Об этом информирует ТАСС.

«Мы понимаем, что безумные мысли роятся в некоторых головах. Понятно, что мы должны здесь риски видеть в этой части, повысив безопасность. Сейчас прямых угроз мы, конечно, <…> пока не ощущаем. Вузам дано указание все меры, необходимые для обеспечения антитеррористической безопасности, провести», — сказал он.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российским школам в связи с событиями на Украине ничего не угрожает.