Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

В минобрнауки РФ назвали сроки обучения по новой системе высшего образования

При переходе российских университетов на новую модель высшего образования в 2026 — 2027 годах срок обучения не будет единым. Он будет определяться спецификой выбранной специальности, заявили в Минобрнауки.

— Срок будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки, — сказали «РИА Новости» в ведомстве.

Для инженеров и учителей срок обучения составит пять лет. Программы в сфере туризма и гостеприимства будут короче — четыре года. Шестилетнее образование предусмотрено для сложных и наукоемких специальностей. Заместитель министра Дмитрий Афанасьев сообщил, что для направлений «Востоковедение» и «Африканистика» сроки обучения будут увеличены из-за их специфики.

В министерстве подчеркнули, что вариативность сроков обучения позволит сбалансировать потребности экономики, стандарты образования и интересы студентов. «У студентов появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации»,— отметили в ведомстве.

Напомним, IT-компании в России обяжут выделять деньги вузам под угрозой лишения льгот и брони от военной службы.