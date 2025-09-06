Минобрнауки: Вузы узнают число платных мест в ноябре

Подготовлен проект постановления правительства с правилами определения предельного количества платных мест в вузах на следующий 2026/27 учебный год.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Раньше абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, но имеющие финансовые возможности, подавали документы на контрактное обучение. И зачастую студбилеты получали абитуриенты с минимальными знаниями.

Теперь же предельное количество мест на платной основе будет утверждать правительство, как и перечень направлений подготовки и специальностей, по которым эти места будут выделяться, пишет Российская газета.

— Но отсутствие предельной планки по количеству мест для платного приема негативно влияет и на качество образования, поскольку объем коммерческого приема должен соответствовать объективным возможностям университетов, включая достаточное количество преподавателей и материально-техническую оснащенность вуза, — говорится в сообщении министерства.

Вузы узнают число платных мест в ноябре, после чего они смогут направить свою корректировку с обоснованием. До 31 декабря 2025 года на основании рекомендаций рабочая группа утвердит предельное количество мест для платного приема. Пока эти правила — всего на год. После приемной кампании 2026/27 учебного года будет проведен анализ и в механизм регулирования платного приема будут внесены необходимые корректировки.

Добавим, что в этом году на бюджет в ПетрГУ принимали 1056 человек. Остальные 2294 вакантных места были платными, рассказали «Столице на Онего» в вузе. Для сравнения в позапрошлом году было 1468 бюджетных и 1867 платных мест.