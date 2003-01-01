Минометную мину времен войны обнаружили в лесу в Приладожье

Сотрудник лесозаготовительного предприятия обнаружил в лесу снаряд времен Великой Отечественной войны.
Мина была обнаружена в районе поселка Кааламо Сортавальского округа. Об этом рассказал глава района на своей странице в ВК.
- 82-мм минометную мину советского производства обнаружил лесозаготовитель, работающий на тяжелой технике. При обнаружении снаряда мужчина сообщил о находке в полицию. На место прибыла саперная группа, которая вывезла мину на специальный полигон за пределы Сортавальского округа, - рассказал чиновник.
Он напомнил, что при обнаружении подобных находок необходимо сообщить об этом по телефону 01, 112, 02 или в ЕДДС - 8 964 317-51-28. При этом нельзя трогать, перемещать, закрывать чем-либо этот предмет, пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой.
По возможности до прибытия полиции нужно отойти от подозрительного предмета на 50-100 метров. Важно не пускать к нему никого. Ранее в песочнице детского сада в Кеми обнаружили боевой снаряд.