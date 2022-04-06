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Минприроды гарантировало парламентариям готовность к лесопожарному сезону в Карелии

Новости. Общество
14:38, 15 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Личный состав, техника и оборудование подразделений по тушению лесных пожаров в Карелии будут полностью укомплектованы к началу сезона.

Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев на сегодняшнем заседании комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии. Он отчитался перед парламентариями о готовности к сезону Центра авиационной охраны лесов от пожаров и остальных подразделений, которые будут задействованы в тушении пожаров.

В частности, Сергей Шарлаев ответил на вопрос председателя комитета Марины Гуменниковой, какая работа над ошибками была проведена министерством с учетом тех проблем, которые проявились во время прошлого пожароопасного сезона.

По словам замминистра, решен один из главных вопросов — увеличение штатной численности Центра, авиационных подразделений и лесопожарных станций в районах Карелии.

«Мы гарантируем, что штат будет укомплектован на 100%», — заверил Сергей Шарлаев.

По его словам, общая группировка сил, которые могут быть привлечены к тушению пожаров, с учетом арендаторов лесов, МЧС и дорожных служб, в этом году увеличилась более чем на 700 человек.

Вместе с тем, замминистра признал, что 13 предприятий-арендаторов лесов пока не готовы к началу сезона. По просьбе депутата Натали Карапетян он пообещал предоставить список этих предприятий, чтобы парламентарии могли проконтролировать их подготовку.

Также замглавы Минприроды сообщил об увеличении оклада штатных сотрудников Центра авиационной охраны лесов в 1,8 раза. На вопрос депутата Эмилии Слабуновой, как это отразится на росте зарплаты, он ответил, что в зимний период зарплата выросла на 4-5 тыс. рублей, а в летний сезон увеличится в несколько раз за счет стимулирующих надбавок и дополнительных выплат за выезды на пожары.

Депутат Сергей Андруневич высказал сомнение, что для эффективной работы будет достаточно авиационной техники, но Сергей Шарлаев заверил, что эта проблема также решена. Авиапарк Центра состоит из вертолета и четырех самолетов для патрулирования лесов и доставки десантников-пожарных к очагам возгорания. Замминистра также сказал, что запасов ГСМ достаточно, чтобы обеспечить запланированное количество налетов.

«Карелия готовится к охране лесов от пожаров с учетом опыта прошлого года. Выделено значительное финансирование на все мероприятия по подготовке и прохождению пожароопасного сезона. На заседании Комитета мы услышали, что они эффективно расходуются. Приобретается необходимое оборудование, пожарная форма, техника, проводятся необходимые мероприятия, чтобы пожарно-спасательные бригады были готовы к защите лесов. И мы очень надеемся, что ситуация с лесными пожарами прошлого года не повторится, для этого все делается», — подытожила Марина Гуменникова.

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