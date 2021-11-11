Минприроды Карелии добивается оборудования мест отдыха через каждые 40 км на трассе «Кола»

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии рассчитывает на улучшение ситуации с уборкой мусора в лесах путем создания мест отдыха с контейнерами на трассе «Кола».

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по природопользованию и экологии замглавы Минприроды Алексей Щепин.

По его словам, министерство ведет переговоры с Упрдор «Кола» о создании таких мест отдыха через каждые 40 км. автомагистрали.

По мнению Шепина, это поможет сократить количество мусора в лесах, в том числе, в окрестностях Петрозаводска, где также нужны дополнительные площадки для парковки автотранспорта и отдыха водителей.