Минприроды Карелии напомнило, что делать при встрече с диким животным

Минприроды Карелии напомнило, что домашних животных надо держать там, где хищники не смогут их достать.

За последнюю неделю в Минприроды Карелии поступили сообщения о появлении медведя в Беломорском районе, а также волка и кабанов в Суоярви.

Как сообщается, специалисты Минприроды Карелии совместно с охотниками оперативно реагируют на все подобные сигналы граждан. В рамках выданных разрешений проводятся мероприятия по отлову опасных животных.

Чтобы обезопасить себя и своих домашних животных, Минприроды Карелии рекомендует содержать домашних животных в вольерах и на огороженной придомовой территории, а при встрече с диким животным сохранять спокойствие.

Если вы заметили дикое животное вблизи жилых домов, немедленно сообщите об этом по телефону Минприроды Карелии: +7(921)222-05-25. Также вы можете обратиться к районному охотинспектору, контакты которого указаны на странице Минприроды Карелии.