Минприроды Карелии объявило, когда прогнозируется начало пожароопасного сезона в лесах

Пожароопасный сезон в лесах Карелии начнется на раньше 1 мая, прогнозирует министерство природных ресурсов и экологии республики.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава Минприроды Андрей Карпилович.

«Начало пожароопасного сезона в Карелии прогнозируется с 1 мая по южным районам и с 15 мая по северным районам», — сказал Карпилович.

По его словам, подготовка к пожароопасному сезону «ведется в плановом режиме», но из-за роста цен Минприроды будет просить увеличения финансирования из бюджета.