Минприроды Карелии: осмотр Мунозера не показал сброса отходов в озеро

В Минприроды Карелии сообщили о первичных результатах обследования Мунозера.

Осмотр Мунозера был проведен после размещения в СМИ информации о загрязнении Мунозера. Жители Кондопожского района пожаловались на грязь и запах. По словам министра Янины Свидской, инспектор ведомства выезжал на место накануне.

— Ни запаха, ни сбросов в озеро, в том числе от форелевого хозяйства, не зафиксировано, — сообщила Свидская.

Специалисты предполагают, что «белые хлопья», которые наблюдали жители — сезонное явление, связанное с прогревом водоемов и естественным размножением нитчатых водорослей, а также распространением пыльцы растений.

Ранее в минсельхозе Карелии рассказали, что воду вблизи форелевого хозяйства в Мунозеро проверят в лаборатории. Отбор проб проведут на гидрохимический анализ в месте размещения садковых линий и контрольном створе.

Напомним, жители Кондопожского района разместили видеоролик 13 июля. Они пожаловались на непонятные белые хлопья в Мунозеро и запах тухлой рыбы. Люди связывают это с деятельностью форелеводов. Проверку ведет прокуратура.