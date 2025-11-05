Минприроды Карелии прокомментировало разлив нефтепродуктов в Ладожском озере

На днях в карельском городе Лахденпохья вновь зафиксировали разлив нефтепродуктов в акватории Ладожского озера.
В Минприроды Карелии рассказали, какие меры были предприняты по ликвидации последствий повторного разлива.
Информация о повторном разливе появилась в соцсетях. Как мы писали ранее, 9 октября с плавучего крана произошла утечка топлива, а ночью 3 ноября на воде заметили новые пятна.
— По предварительной информации, нефтяные пятна появились из-за распила плавкрана, который находится в воде.
На место происшествия выехали сотрудники районной администрации, прокурор Лахденпохского района, полиция и специалисты Росприроднадзора. Они взяли пробы воды для лабораторного анализа. Специалисты занимаются подсчетом ущерба, причиненного окружающей природной среде.
По информации прокурора, составлены административные материалы. Их направят в суд, чтобы взыскать ущерб с виновников загрязнения.
В ликвидации последствий разлива помогали добровольцы из общественной организации «Спас Северо-Запад». Они обработали береговую линию и не дали загрязнению распространиться дальше по озеру. Ранее именно они сообщили о повторном разливе. Общественники опубликовали фото и видео прибрежной зоны.
— Ночью под дождем и небольшим волнением на Ладоге утечка вновь дала о себе знать. Берег снова в топливных пятнах. А значит — угроза сохраняется. Пока остатки плавкрана на воде, риски не устранены, — написали тогда в организации.