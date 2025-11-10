Минприроды Карелии проведет расследование по факту загрязнения Лососинки нефтепродуктами

В Минприроды Карелии выяснят причины появления пятен в реке Лососинке.

Информация о появлении пятен нефтепродуктов в Лососинке в районе Пименовского моста появилась на днях в соцсетях. На место выезжали специалисты Минприроды, но источника загрязнения не нашли. Сейчас ведомство начало расследование.

— Наш специалист выезжал на место для обследования и проверки информации. Признаков наличия нефтепродуктов на поверхности воды не было установлено, однако в районе нахождения выпуска ливневой канализации на берегу реки зафиксированы пятна на поверхности земли и стойкий запах нефтепродуктов. По результатам осмотра выявить источник загрязнения не представилось возможным, в связи с чем было решено возбудить административное расследование, — сообщили в ведомстве.

Специалисты Минприроды Карелии сделали запрос сведений о ливневых сетях, расположенных в районе моста в Администрацию Петрозаводска. Кроме того, в МКУ «Служба заказчика» также направлен запрос информации о результатах обследования на наличие самовольных подключений к ливневой канализации и наличия нефтепродуктов в колодцах ливневой канализации.

Напомним, ранее местный житель сообщил, что обнаружил источник загрязнения. По словам Вадима Гужиева, он нашел люк ливневой канализации, расположенный рядом со строящейся на площади Кирова часовней, в которую опущен шланг. Мужчина предположил, что туда сливаются отходы с площадки, в том числе солярка. Эту информацию опровергли в Епархии. В паблике «Православие Карелии» отметили, что по дренажной системе отводится технически чистая вода, образующаяся при строительстве. В подтверждение разместили фото с бутылкой прозрачной воды и пригласили желающих лично проверить, что за вода спускается в канализацию.