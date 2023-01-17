Минприроды Карелии: рубки в планируемом заказнике «Максимъярви» остановлены

Республиканские власти заявили о начале работы над созданием особо охраняемой природной территории.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии сообщило о приостановке рубок на территории планируемого заказника «Максимъярви», которые вызвали обеспокоенность карельских экологов. Как утверждают в министерстве, это решение было принято вместе с группой компаний «Сегежа», которая арендует лесные участки в Муезерском районе, где планируется создание заказника.

«Создание особо охраняемой природной территории потребует времени и согласований. Работа уже начата», – отметили в Минприроды республики.

Напомним, в начале февраля карельские экологи обнародовали результаты мониторинга территории планируемого заказника «Максимъярви», который они проводили на протяжении нескольких месяцев с помощью данных космического наблюдения. Как утверждают в природоохранной организации «СПОК», за последние три месяца предприятия «Лендерский ЛПХ» и «Ледмозерское ЛЗХ», которые входят в группу компаний «Сегежа», вырубили на этой территории около 350 гектаров леса.

«Только за месяц на территории планируемого заказника вырублено более десяти делянок. С такими темпами за полгода там можно вырубить весь заказник», – констатировала сотрудник «СПОК» Елена Пилипенко.

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