Минприроды Карелии советует при встрече с медведем не паниковать

Порядок действий при встрече с медведем напомнили в Минприроды Карелии.

На этой неделе жители региона встретили медведя в двух километрах от Медвежьегорска.

«При встрече с бурым медведем, волком, кабаном, а также с иным диким зверем постарайтесь удалиться, не паникуя, ни в коем случае не убегайте и не делайте резких движений. Помните, дикое животное может нести опасность для вашего здоровья и жизни», — отметили в Минприроды.

Повышенную опасность, по наблюдению ведомства, представляет медведица с медвежатами. Она всегда держится неподалеку от своих детенышей, поэтому, если вы встретите медвежат, срочно уйдите от них подальше.

В ведомстве отметили, что хищники, в первую очередь медведи, приходят к домам людей из-за доступности оставленных остатков еды. Неубранный мусор также привлекает хищников, как и неубранный урожай.

При обнаружении следов присутствия волков, медведей, кабанов Минприроды просит незамедлительно сообщать по номеру телефона оперативного дежурного Минприроды Карелии +7 (921) 222-05-25.