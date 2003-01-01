Минприроды напомнило, что сегодня празднуется День снегиря

Яркие снегири, чьё появление часто ассоциируется с наступлением зимы, стали символом сегодняшнего дня. Их красная грудка и звонкое посвистывание делают этих птиц узнаваемыми обитателями городских парков и лесов в холодное время года.

День снегиря — это молодой экологический праздник, который отмечается ежегодно 9 января в России по инициативе Союза охраны птиц России.

Минприроды Карелии опубликовало интересные факты об этих птицах:

— яркая окраска бывает только у самцов;

— снегири не перелётные птицы, просто зимой им проще найти корм рядом с человеком;

— в семье снегирей – матриархат;

— ради безопасности снегирь может примкнуть к стае других птиц.

