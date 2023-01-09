Минприроды объявило, что в Карелии вырубленные леса восстанавливают почти на 100%

Площадь лесовосстановления в Карелии в 2022 году составила более 28 тыс. га.
Размеры территорий, где появились новые деревья, достигли 99% от объема рубок.
Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.
Из общего объема восстановленных лесов 10,4 тыс. га были высажены искусственно, а еще 18,1 тыс. га — естественным путем.
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