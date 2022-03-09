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Минприроды оценило последствия западных санкций для программы по восстановлению лесов в Карелии

Новости. Общество
15:49, 17 Марта 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Прекращение поставок импортного оборудования и комплектующих, вызванное западными санкциями, может частично повлиять на реализацию программы восстановления лесов в Карелии.

Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Алексей Павлов.

«У нас идет закупка отечественной техники, поэтому риски могут быть минимизированы. Возможно, какие-то моменты появятся через какое-то время — это может быть связано, в том числе, с закупкой иностранной техники, оборудования… Я думаю, что мы просто будем ориентироваться на российский рынок для того, чтобы найти аналоги. В любом случае показатели, я считаю, будут все выполнены», — сказал Павлов.

По его словам, прекращение поставок импортных запчастей может создать проблемы для арендаторов лесных участков, которые участвуют в восстановлении лесов. Эти предприятия используют, в основном, импортную технику.

По мнению Павлова, им тоже придется переходить на отечественную продукцию.

«Жизнь подскажет», — добавил замминистра.

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