Минприроды рассчитало затраты на охрану и благоустройство «Горы победы» в Карелии

Власти Карелии обещают вложить 34,8 млн рублей в обустройство и охрану памятника природы — горы Воттоваара, и ожидают увеличения потока туристов.

Первые расчеты на создание инфраструктуры представил министр природных ресурсов Андрей Карпилович на совещании правительства по впросам социально-экономического развития Муезерского района.

«На приобретение автотранспорта высокой проходимости — 3 млн. рублей, разработку проектной документации — миллион рублей, строительство кордона для инспекторского состава — 5 млн рублей, оборудование входной зоны памятника природы, установку информационных аншлагов — миллион рублей. И министерством проработан вопрос об увеличении штатной численности Дирекции на 10 штатных единиц. Общая сумма дополнительных расходов — 34,8 млн рублей», — пояснил министр.

Что собираются сделать для обустройства Воттоваары, читайте в статье «Миллионы для «Горы победы».