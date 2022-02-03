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Минприроды рассчитало затраты на охрану и благоустройство «Горы победы» в Карелии

Новости. Общество
10:04, 04 Февраля 2022
фото: © Дирекция особо охраняемых природных территорий / ВК

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Власти Карелии обещают вложить 34,8 млн рублей в обустройство и охрану памятника природы — горы Воттоваара, и ожидают увеличения потока туристов.

Первые расчеты на создание инфраструктуры представил министр природных ресурсов Андрей Карпилович на совещании правительства по впросам социально-экономического развития Муезерского района.

«На приобретение автотранспорта высокой проходимости — 3 млн. рублей, разработку проектной документации — миллион рублей, строительство кордона для инспекторского состава — 5 млн рублей, оборудование входной зоны памятника природы, установку  информационных аншлагов — миллион рублей. И министерством проработан вопрос об увеличении штатной численности Дирекции на 10 штатных единиц. Общая сумма дополнительных расходов — 34,8 млн рублей», — пояснил министр.

Что собираются сделать для обустройства Воттоваары, читайте в статье «Миллионы для «Горы победы».

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Комментарии

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Саныч
2022-02-04 12:00:09
Все упрется под 100 млн.))
Изя
2022-02-04 11:08:29
А всего . так думаю , и нужен был один человек , чтобы присматривал и убирался , с з/п 30000x12=360000 в год )) :)
Экcперд
2022-02-04 10:42:40
Спасти краснокнижные лишайники
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